В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 113 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 676 тыс. 426, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о рекордных с начала пандемии 6 620 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 797 человек.
От COVID-19 вылечились 633 тыс. 994 человека (+ 3 267 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 635 человек.
За сутки медики провели 17 272 тестов на коронавирус против 18 797 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 208 тыс. 402 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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