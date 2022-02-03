В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 113 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 676 тыс. 426, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о рекордных с начала пандемии 6 620 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 797 человек.

От COVID-19 вылечились 633 тыс. 994 человека (+ 3 267 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 635 человек.

За сутки медики провели 17 272 тестов на коронавирус против 18 797 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 208 тыс. 402 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков