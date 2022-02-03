Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в четверг, теряя около 1,5%.
Участники рынка оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, при этом аналитики сомневаются, что все члены организации смогут достигнуть целевых показателей производства, пишет Trading Economics.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 в четверг составляет $88,20 за баррель, что на $1,27 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,91 за баррель, что на $1,35 (1,53%) ниже итогового значения сессии в среду.
Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК
Погранслужба Азербайджана в 2021г создала свыше 100 погранично-боевых пункта на границе с Арменией
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Генсек НАТО заявляет о направлении Россией в Белоруссию комплексов Искандер
В Киеве началась встреча Зеленского и Эрдогана
В Швеции со следующей недели отменят большую часть мер против COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров