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ТЭК 03.02.2022 15:48

Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в четверг, теряя около 1,5%.

Участники рынка оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, при этом аналитики сомневаются, что все члены организации смогут достигнуть целевых показателей производства, пишет Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 в четверг составляет $88,20 за баррель, что на $1,27 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,91 за баррель, что на $1,35 (1,53%) ниже итогового значения сессии в среду.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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