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Внешняя политика 03.02.2022 15:58

Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК

Рига заинтересована в расширении экономического сотрудничества и торговых отношений с Баку, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Латвия заинтересована в расширении экономического сотрудничества и торговых отношений с Азербайджаном, что будет более подробно обсуждаться представителями правительств двух стран на заседании межправительственной комиссии в Риге в середине марта», - сказал Кариньш на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в Риге.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство Латвии, Гафарова и Кариньш также согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в сфере высшего образования.

Собеседники также обсудили тему региональной безопасности, в том числе на Южном Кавказе.

Кариньш отметил, что Латвия поддерживает безопасное и стабильное развитие региона Южного Кавказа.

Гафарова, касаясь ситуации в регионе, подчеркнула, что конфликт между Азербайджаном и Арменией завершен. «Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление положило конец конфликту, а 44-дневная война создала новые реалии в регионе. Сейчас Азербайджан за счет своих возможностей осуществляет широкомасштабные строительные и восстановительные работы на освобожденных территориях», - отметила она.

По ее словам, Азербайджан хочет говорить о мире и будущем, а не о войне. «Поэтому Азербайджан уже сделал Армении ряд предложений по взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности, началу процесса делимитации и демаркации границ, восстановлению всех коммуникаций в регионе и подписанию мирного соглашения, которое приведет к нормализации отношений», - добавила спикер парламента.

Э.Шафиев

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Тэги: ЛАТВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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