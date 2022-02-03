Генсек НАТО заявляет о направлении Россией в Белоруссию комплексов Искандер

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о направлении Россией на учения в Белоруссию группировки в 30 тыс. военных и, среди прочего, ракетных комплексов "Искандер".
"В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Белоруссию. Это самое большое российское присутствие там со времен холодной войны. Речь идет, в итоге, о 30 тыс. боеготовых военных, силах спецназа, истребителях, в том числе Су-35, комплексах двойного назначения "Искандер", а также о системах ПВО С-400", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
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