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СНГ 03.02.2022 19:24

Введение налога на роскошь проработают в Казахстане - Минфин

В Казахстане проработают вопрос о введении налога на роскошь, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

"Вопрос введения налогообложения предметов роскоши будет проработан на площадке министерства национальной экономики, являющегося уполномоченным органом в сфере налоговой политики", - говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-службы Минфина, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости, таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и других "путем введения повышающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства в зависимости от стоимости (свыше установленного предела) и года выпуска автомобиля и повышения ставки регистрационного сбора". "При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы", - отметили в министерстве.

"Также к предметам роскоши можно отнести определенные классы летательных аппаратов и яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах следующее путем введения повышающих коэффициентов к налогу на имущество в зависимости от площади, к примеру: квартиры площадью более 300 кв.метров; жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 кв.м", - добавили в Минфине.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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