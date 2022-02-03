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ТЭК 03.02.2022 20:01

Прокуратура Гамбурга начала расследование хакерской атаки на немецкую компанию, торгующую нефтью

Прокуратура Гамбурга начала расследование хакерской атаки на серверы немецкой компании Marquard & Bahls, торгующей нефтью, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лидди Ехтеринг.

"Есть заявление пострадавшей стороны и ведется расследование", - сообщила она в четверг.

О подоплеке ЧП и возможных подозреваемых она ничего не сообщила.

"О возможных причинах я пока вообще ничего сказать не могу", - добавила она.

Компания Marquard & Bahls занимается торговлей и транспортировкой нефтяных продуктов, заправкой самолетов топливом, поставляет сырье в том числе таким компаниям, как Shell.

Как сообщило ранее предприятие, была атакована внутренняя компьютерная система фирмы, сотрудники не могли управлять операционными системами компании.

По оценке экспертов для того, чтобы устранить вред, потребуются недели, безопасность энергообеспечения Германии не пострадала.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОМПАНИЯ, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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