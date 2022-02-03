AzerGold в 2021г увеличил добычу золота на 2,5%, серебра – на 10,9%

ЗАО «AzerGold» в 2021 году увеличило добычу золота по сравнению с 2020 годом на 2,5% - до 61,5 тыс. унций, заявил глава общества Закир Ибрагимов.
«В 2021 году AzerGold добыло 61,5 тыс. унций золота и 134,4 тыс. унций серебра. План по добыче золота выполнен на 11%, серебра – более, чем на 55%. По сравнению с 2020 годом компания увеличила добычу золота на 2,5%, серебра – на 10,9%», - сказал Ибрагимов на онлайн-совещании по итогам прошлого года и планам на будущее.
Ибрагимов, слова которого приводит пресс-служба «AzerGold», также отметил, что начатая обществом в прошлом году первичная научно-исследовательская работа на участке проявлений золота «Тутхун» окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кяльбаджарского раойона, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом.
Глава AzerGold поручил ускорить работу по подготовке к освоению новых месторождений, по интенсификации геологоразведочных работ для увеличения запасов, по сохранению динамики роста по всем направлениям, внутренней розничной реализации золотых и серебряных изделий, по корпоративной социальной ответственности и природоохранным мероприятиям.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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