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Бизнес и законодательство 03.02.2022 16:30

AzerGold в 2021г увеличил добычу золота на 2,5%, серебра – на 10,9%

ЗАО «AzerGold» в 2021 году увеличило добычу золота по сравнению с 2020 годом на 2,5% - до 61,5 тыс. унций, заявил глава общества Закир Ибрагимов.

«В 2021 году AzerGold добыло 61,5 тыс. унций золота и 134,4 тыс. унций серебра. План по добыче золота выполнен на 11%, серебра – более, чем на 55%. По сравнению с 2020 годом компания увеличила добычу золота на 2,5%, серебра – на 10,9%», - сказал Ибрагимов на онлайн-совещании по итогам прошлого года и планам на будущее.

Ибрагимов, слова которого приводит пресс-служба «AzerGold», также отметил, что начатая обществом в прошлом году первичная научно-исследовательская работа на участке проявлений золота «Тутхун» окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кяльбаджарского раойона, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом.

Глава AzerGold поручил ускорить работу по подготовке к освоению новых месторождений, по интенсификации геологоразведочных работ для увеличения запасов, по сохранению динамики роста по всем направлениям, внутренней розничной реализации золотых и серебряных изделий, по корпоративной социальной ответственности и природоохранным мероприятиям.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERGOLD, ДОБЫЧА, ДАННЫЕ


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