Премии страхового рынка Азербайджана вдвое ниже потенциала - Центробанк

Премии, собираемые на страховом рынке Азербайджана, в 2 раза ниже имеющегося потенциала, заявил гендиректор Центробанка Зия Алиев.
«В настоящее время совместно со специалистами Всемирного банка осуществляется оценка финансового сектора (FSAP) страны, в том числе страхового сектора. Наш анализ показывает, что в сравнении со странами с такими же доходами, в Азербайджане премии страхового рынка в два раза ниже потенциала», - сказал Алиев в четверг в интервью телеканалу ARB24.
В 2021 году премии страховщиков составили около 844 млн манатов и увеличились на 16% по сравнению с показателем 2020 года. При этом в 2020 году по сравнению с 2019 годом рост премий страховщиков составил 8%.
«Поэтому мы считаем, что имеется нереализованный потенциал роста», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что значительный потенциал имеется, в частности, в страховании имущества, включая обязательное страхование недвижимости граждан, транспортных средств, рисков бизнеса.
«В Азербайджане по статистике в эксплуатации находятся 1,2 млн автомобилей, но из них застрахованы (добровольное страхование – ИФ) около 36 тыс., то есть около 3% от всех имеющихся машин. 97% транспортных средств не застрахованы от имущественных рисков и это нас не удовлетворяет», - сказал Алиев.
Гендиректор также неудовлетворительными считает ситуацию по обязательному страхованию недвижимости – из более 1 млн жилых объектов в стране всего застраховано около 100 тыс. квартир и жилых домов (10%).
«В секторе бизнеса страхование (имущественное – ИФ) охватывает лишь 30% объектов. Эти показатели говорят о том, что у нас имеется большой процент риска, связанного с имуществом и нам нужно увеличить страхование этих рисков», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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