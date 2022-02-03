Эстония обновляет ограничения на пересечение госграницы из-за коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение обновить правила пересечения государственной границы в условиях распространения коронавируса и привести их в соответствие с рекомендациями Европейского союза
С 7 февраля при наличии справки о вакцинации или перенесенном заболевании при въезде в Эстонию пассажирам не нужно будет соблюдать изоляцию, независимо от страны прибытия. В отношении детей младше 12 лет, как и прежде, не будут применяться никакие ограничения.
В отношении пассажиров в возрасте 12-18 лет будут действовать те же правила, что и для совершеннолетних.
Если пассажир прибудет из страны с уровнем заболеваемости ниже 300 случаев, он сможет избежать карантина при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных за 72 и 24 часа соответственно. Без теста действует правило семидневной изоляции.
Новые правила касаются пассажиров, прибывающих из стран ЕС и Шенгена, а также Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Дополнительные требования будут действовать только в отношении пассажиров, прибывающих из стран ЕС с очень высоким уровнем заболеваемости.
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