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Дальнее зарубежье 03.02.2022 22:52

Эстония обновляет ограничения на пересечение госграницы из-за коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение обновить правила пересечения государственной границы в условиях распространения коронавируса и привести их в соответствие с рекомендациями Европейского союза

С 7 февраля при наличии справки о вакцинации или перенесенном заболевании при въезде в Эстонию пассажирам не нужно будет соблюдать изоляцию, независимо от страны прибытия. В отношении детей младше 12 лет, как и прежде, не будут применяться никакие ограничения.

В отношении пассажиров в возрасте 12-18 лет будут действовать те же правила, что и для совершеннолетних.

Если пассажир прибудет из страны с уровнем заболеваемости ниже 300 случаев, он сможет избежать карантина при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных за 72 и 24 часа соответственно. Без теста действует правило семидневной изоляции.

Новые правила касаются пассажиров, прибывающих из стран ЕС и Шенгена, а также Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Дополнительные требования будут действовать только в отношении пассажиров, прибывающих из стран ЕС с очень высоким уровнем заболеваемости.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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