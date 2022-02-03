Баку ответил на предложения Еревана по началу процесса делимитации границы – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в кратчайшие сроки ответил на предложения Армении по началу процесса делимитации государственной границы.
«Примерно две недели назад армянская сторона посредством России передала Азербайджану новые предложения по началу процесса делимитации. В определенном смысле выдвинуты первичные условия для начала данного процесса. В короткие сроки Азербайджан донес свою позицию до противоположной стороны», - сказал Байрамов в четверг в Баку на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
По его словам, Азербайджан не наблюдает «устойчивой и последовательной позиции Армении в этом направлении».
Байрамов считает, что процесс делимитации азербайджано-армянской границы должен начаться немедленно и без предусловий.
Э.Шафиев
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