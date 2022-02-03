США ликвидировали главаря ИГ в ходе операции на северо-западе Сирии - Байден

Американские военные провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и уничтожили одного из главарей ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в четверг Белым домом.
"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - говорится в нем.
В заявлении отмечается, что в ходе операции был уничтожен один из главарей группировки Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайшит. Ни один из американских военных в ходе операции не пострадал.
Байден пообещал выступить с речью по этой теме позже в четверг.
Ранее западные СМИ сообщали, что американский спецназ провел самую серьезную за последние годы спецоперацию против экстремистов в сирийском Идлибе. Поступали сообщения о том, что среди погибших во время операции есть и мирные жители.
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