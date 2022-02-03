Самолет доставил на Украину из США 85 тонн боеприпасов для гранатометов - министр обороны Украины

В международном аэропорту "Борисполь" в четверг приземлился седьмой самолет, доставивший на Украину военную помощь от Соединенных Штатов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"В Борисполе приземлился седьмой американский борт! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное - это еще не конец. Продолжение следует ", - написал Резников в Твиттере.
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