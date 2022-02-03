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СНГ 03.02.2022 17:37

Самолет доставил на Украину из США 85 тонн боеприпасов для гранатометов - министр обороны Украины

В международном аэропорту "Борисполь" в четверг приземлился седьмой самолет, доставивший на Украину военную помощь от Соединенных Штатов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В Борисполе приземлился седьмой американский борт! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное - это еще не конец. Продолжение следует ", - написал Резников в Твиттере.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПОМОЩЬ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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