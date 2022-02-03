Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что официальный Баку требует извинений от депутата парламента Турции от Народно-республиканской партии (НРП) Айкута Эрдогду по поводу азербайджано-турецкого сотрудничества в области энергетики, а также в адрес президентов двух стран.
«Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турции, сложившиеся в результате совместных усилий руководства обеих стран, позволили Азербайджану на сегодняшний день инвестировать в Турцию более $19 млрд», - говорится в заявлении Абдуллаевой.
Она отметила, что Азербайджан осуществил значительные инвестиции в сектор энергетики Турции, обеспечения энергетической безопасности этой страны.
Абдуллаева подчеркнула, что никакие манипуляции третьих сил не способны повредить азербайджано-турецким отношениям. «К сожалению, это не первый случай, когда представитель партии НРП занимает антиазербайджанскую позицию и пытается «мутить воду» беспочвенными обвинениями. Однако, эти попытки бесперспективны, потому что никакие манипуляции проармянски настроенных политиков не способны омрачить турецко-азербайджанские отношения». – подчеркнула она.
Абдуллаева отметила, что Баку требует от Эрдогду извинений за свои высказывания.
«Азербайджанская сторона требует от депутата НРП извиниться за необоснованные обвинения. В противном случае мы сохраняем за собой право поднять этот вопрос в правовой плоскости», - добавила она.
Э.Шафиев
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