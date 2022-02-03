Реализация проектов ветряной энергии на море позволит Азербайджану направлять на экспорт дополнительно 400 млн кубометров газа в год

Привлечение инвестиций в реализацию проектов ветряной энергии на море позволит Азербайджану экономить 400 млн кубометров газа в год и направлять эти объемы на экспорт, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«Привлечение инвестиций в реализацию проектов ветряной энергии на море позволит сэкономить 400 млн кубометров газа в год и направить их на экспорт», - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Шахбазов отметил, что на заседании Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор» 4 февраля в Баку впервые будут обсуждаться вопросы энергоперехода.

«Эта встреча дает возможность развивать Южный газовый коридор как проект, перекликающийся с глобальными вызовами и целями «углеродной нейтральности», и углублять в рамках Консультативного совета сотрудничество с нашими партнерами в сфере «зеленой энергетики», - подчеркнул министр.

Б.Рустамбеков