Реализация проектов ветряной энергии на море позволит Азербайджану направлять на экспорт дополнительно 400 млн кубометров газа в год

Привлечение инвестиций в реализацию проектов ветряной энергии на море позволит Азербайджану экономить 400 млн кубометров газа в год и направлять эти объемы на экспорт, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«Привлечение инвестиций в реализацию проектов ветряной энергии на море позволит сэкономить 400 млн кубометров газа в год и направить их на экспорт», - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
Шахбазов отметил, что на заседании Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор» 4 февраля в Баку впервые будут обсуждаться вопросы энергоперехода.
«Эта встреча дает возможность развивать Южный газовый коридор как проект, перекликающийся с глобальными вызовами и целями «углеродной нейтральности», и углублять в рамках Консультативного совета сотрудничество с нашими партнерами в сфере «зеленой энергетики», - подчеркнул министр.
Б.Рустамбеков
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