Глава Минэкономики Азербайджана призвал итальянские компании к более активному сотрудничеству

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел встречу с госсекретарем министерства экологического перехода Италии Ваннией Гава, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ходе встречи Джаббаров отметил успешное развитие сотрудничества между двумя странами. В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Италией составил около $9,7 млрд.

“Итальянские компании успешно работают в нашей стране. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы”, - подчеркнул Джаббаров.

Отметив благоприятный деловой и инвестиционный климат в Азербайджане, Джаббаров призвал итальянские компании к активному сотрудничеству.

Стороны отметили успешное развитие экономических отношений между двумя странами, в частности в сфере энергетики.

Итальянские технологий активно используются в сельском хозяйстве, альтернативной энергетике и строительстве гидроэлектростанций на освобожденных землях Азербайджана.

Джаббаров и Гава обменялись мнениями о сотрудничестве также и в других областях.

Гава прибыла в Баку для участия в VIII Министерском совещании Консультативного совета Южного газового коридора.

Х.Насирзаде