Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $88,73 за баррель

Нефтяные котировки снижаются в четверг, участники рынка оценивают способность стран ОПЕК+ увеличить добычу.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подешевели на $0,74 (0,83%) - до $88,73 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,79 (0,9%) - до $87,47 за баррель.
Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 2 марта, на ней будут обсуждаться планы на апрель.
"Надежда на то, что добыча нефти в странах ОПЕК+ поможет сбалансировать рынок, довольно слаба, и трейдеры готовятся к повышению волатильности", - написала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
"Существует повышательный риск, обусловленный недостаточным предложением в мире, но вскоре может проявиться и понижательное давление на цены, если геополитическая напряженность ослабнет", - добавила она.
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