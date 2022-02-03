Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $88,73 за баррель

Нефтяные котировки снижаются в четверг, участники рынка оценивают способность стран ОПЕК+ увеличить добычу.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подешевели на $0,74 (0,83%) - до $88,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,79 (0,9%) - до $87,47 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 2 марта, на ней будут обсуждаться планы на апрель.

"Надежда на то, что добыча нефти в странах ОПЕК+ поможет сбалансировать рынок, довольно слаба, и трейдеры готовятся к повышению волатильности", - написала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

"Существует повышательный риск, обусловленный недостаточным предложением в мире, но вскоре может проявиться и понижательное давление на цены, если геополитическая напряженность ослабнет", - добавила она.