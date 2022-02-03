Еврокомиссары Симсон и Вархейи прибыли в Баку

Еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон и по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи в четверг вечером прибыли в Азербайджан, сообщает бакинский офис ЕС.

Комиссары примут участие в VIII министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора. Кроме того в рамках совещания запланирован ряд встреч Симсон и Вархейи с официальными лицами Азербайджана и Турции.

В частности, Симсон встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, а также с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Денмезом.

Вархейи проведет встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, с министром экономики Микаилом Джаббаровым, а также с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

“Двухдневный визит еврокомиссаров создаст возможность подтвердить стратегическое энергетическое партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном. Будут обсуждены перспективы расширения ЮГК на новые энергетические рынки, включая Западные Балканы, и особенно те регионы, где Коридор сможет ускорить поэтапный отказ от угля”, - подчеркивает офис ЕС.

Х.Насирзаде