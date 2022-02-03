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Бизнес и законодательство 03.02.2022 20:18

Украина и Турция создают зону свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мус подписали соглашение о Зоне свободной торговли между двумя странами.

Соглашение подписано в Киеве в четверг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.

Ожидается, что соглашение о Зоне свободной торговли между странами будет приносить дополнительные 2% ВВП ежегодно.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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