Украина и Турция создают зону свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мус подписали соглашение о Зоне свободной торговли между двумя странами. Соглашение подписано в Киеве в четверг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон. Ожидается, что соглашение о Зоне свободной торговли между странами будет приносить дополнительные 2% ВВП ежегодно.

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