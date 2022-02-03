Украина и Турция создают зону свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мус подписали соглашение о Зоне свободной торговли между двумя странами.
Соглашение подписано в Киеве в четверг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.
Ожидается, что соглашение о Зоне свободной торговли между странами будет приносить дополнительные 2% ВВП ежегодно.
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