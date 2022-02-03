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СНГ 03.02.2022 20:29

Эрдоган верит в мирное урегулирование кризиса вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины будет урегулирован в дипломатической и правовой плоскости, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на началах территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении для СМИ по итогам встречи в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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