Эрдоган верит в мирное урегулирование кризиса вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины будет урегулирован в дипломатической и правовой плоскости, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на началах территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении для СМИ по итогам встречи в Киеве.

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