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СНГ 03.02.2022 20:37

Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции переговоры с участием Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою страну как площадку для проведения украино-российских переговоров.

"Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных лиц, прежде всего, господина президента, содержащих здравый смысл и ставящих диалог на первое место... На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", - сказал Эрдоган в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении для СМИ по итогам встречи в Киеве в четверг.

По его словам, Турция руководствуется логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар" и готова делать все возможное, чтобы "завершился кризис двух соседних через море дружественных стран".

Эрдоган также отметил, что турецкая сторона придает большое значение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в точке контроля в Донбассе.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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