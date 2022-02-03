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СНГ 03.02.2022 20:45

Турция продолжает поддерживать целостность Украины - Эрдоган

Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, считая Крым частью ее территории, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган в заявлении для СМИ по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что, к сожалению, некоторые безответственные заявления, опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ. "Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских должностных лиц, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - сказал президент Турции.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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