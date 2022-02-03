Турция продолжает поддерживать целостность Украины - Эрдоган

Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, считая Крым частью ее территории, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган в заявлении для СМИ по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что, к сожалению, некоторые безответственные заявления, опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ. "Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских должностных лиц, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - сказал президент Турции.