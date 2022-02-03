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Бизнес и законодательство 03.02.2022 23:15

Tesla отзывает 817 тыс. автомобилей в США из-за проблем с сигналом о не пристёгнутом ремне

Американская Tesla Inc., производитель электрокаров, отзывает 817,143 тыс. автомобилей из-за проблем со звуковым сигналом о не пристёгнутом ремне безопасности.

Как отмечается в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) США, звуковой сигнал, оповещающий о не пристёгнутом ремне, в автомобилях компании не всегда срабатывает. "По этой причине автомобили не удовлетворяют требованиям Федерального стандарта безопасности механических транспортных средств", - написало управление.

В отзываемую партию входят машины Model S и Model X 2021-2022 годов производства, Model 3s 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Компания сообщила, что отправит уведомления владельцам указанных автомобилей до 1 апреля.

Котировки акций Tesla растут на 1,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг.

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Тэги: США, TESLA, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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