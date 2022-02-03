Tesla отзывает 817 тыс. автомобилей в США из-за проблем с сигналом о не пристёгнутом ремне

Американская Tesla Inc., производитель электрокаров, отзывает 817,143 тыс. автомобилей из-за проблем со звуковым сигналом о не пристёгнутом ремне безопасности.
Как отмечается в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) США, звуковой сигнал, оповещающий о не пристёгнутом ремне, в автомобилях компании не всегда срабатывает. "По этой причине автомобили не удовлетворяют требованиям Федерального стандарта безопасности механических транспортных средств", - написало управление.
В отзываемую партию входят машины Model S и Model X 2021-2022 годов производства, Model 3s 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.
Компания сообщила, что отправит уведомления владельцам указанных автомобилей до 1 апреля.
Котировки акций Tesla растут на 1,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг.
Алиев отправил в отставку 4 заместителей министра здравоохранения, назначил 3 новых заместителей
Парламент Турции одобрил Шушинскую декларацию
Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Трюдо не видит необходимости в размещении в Оттаве военных из-за акций дальнобойщиков
США и Словакия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки с 2014 года - глава МИД
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров