Канцлер ФРГ Шольц совершит визит в Москву 15 февраля

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию запланирован на 15 февраля, в преддверии этой поездки между этими странами возникли конфликты вокруг вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Wellе и российского телеканала RT DE, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

"Этот конфликт вызывает дополнительную напряженность в преддверии первого официального визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля", - отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, 8 февраля Шольц примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Польши Анджея Дуду.

Шольц ранее сообщил о скорой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вопрос о визите канцлера Германии в Москву есть на повестке дня и в настоящее время прорабатывается.