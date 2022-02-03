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Дальнее зарубежье 03.02.2022 22:15

Главы МИД РФ и Китая обсудили подготовку российско-китайского саммита, ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове

Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече в Пекине "сверили часы" по вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах, основной задачей стала подготовка проведения первого за два года очного российско-китайского саммита.

"В традиционно дружеской атмосфере министры провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями по широкому спектру актуальных глобальных и региональных проблем, включая ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом в свете усилий США и их союзников по созданию в регионе узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, министры согласились, что "дипломатический бойкот Олимпиады является очередным доказательством попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях".

"Констатирована схожесть позиций по всем затронутым вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов и обмена мнениями и оценками состояния международных отношений в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - отмечается в сообщении.

"По итогам мероприятия был подписан план российско-китайских межмидовских консультаций на 2022 год", - сообщает МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, ВСТРЕЧА


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