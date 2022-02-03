Главы МИД РФ и Китая обсудили подготовку российско-китайского саммита, ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове

Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече в Пекине "сверили часы" по вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах, основной задачей стала подготовка проведения первого за два года очного российско-китайского саммита.
"В традиционно дружеской атмосфере министры провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями по широкому спектру актуальных глобальных и региональных проблем, включая ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом в свете усилий США и их союзников по созданию в регионе узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
Кроме того, министры согласились, что "дипломатический бойкот Олимпиады является очередным доказательством попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях".
"Констатирована схожесть позиций по всем затронутым вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов и обмена мнениями и оценками состояния международных отношений в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - отмечается в сообщении.
"По итогам мероприятия был подписан план российско-китайских межмидовских консультаций на 2022 год", - сообщает МИД РФ.
Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева
Баку ответил на предложения Еревана по началу процесса делимитации границы – глава МИД Азербайджана
Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК
ConocoPhillips завершила IV кв. с чистой прибылью, акции слабо дешевеют
Tesla отзывает 817 тыс. автомобилей в США из-за проблем с сигналом о не пристёгнутом ремне
OMV Petrom получила 94 млн евро от продажи активов в Казахстане
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров