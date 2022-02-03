В Берлине заявляют, что RT DE вещал в ФРГ без лицензии

Госминистр Германии Клаудиа Рот заявила, что телеканал RT DE вещал в Германии без лицензии и даже не запрашивал ее, поэтому закрытие бюро Deutsche Welle в Москве она считает неприемлемым.

"В настоящее время RT DE вещает без лицензии и не запрашивал допуска. На этой основе земельный медийный регулятор принял решение. Это совершенно иная ситуация, нежели с DW, у которого сейчас отбирают лицензию", - сказала она в четверг в Берлине.

Рот указала на то, что решение в отношении DW было принято, очевидно, как ответная акция на решение немецкого регулятора по RT DE.

"Но у этого уравнивания нет основы. Организация DW далека от государственной. Это значит, что иначе, чем в случае с RT DE, германское государство не оказывает влияния на составление программной сетки", - сказала она, призвав Москву "не использовать правовые и лицензионные проблемы телеканала RT как повод для политической реакции".

"В поведении двух сторон нужны четкие шаги по деэскалации", - заключила она.

О том, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в ФРГ, заявили ранее в четверг в МИД РФ.

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.