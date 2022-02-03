В Берлине заявляют, что RT DE вещал в ФРГ без лицензии

Госминистр Германии Клаудиа Рот заявила, что телеканал RT DE вещал в Германии без лицензии и даже не запрашивал ее, поэтому закрытие бюро Deutsche Welle в Москве она считает неприемлемым.
"В настоящее время RT DE вещает без лицензии и не запрашивал допуска. На этой основе земельный медийный регулятор принял решение. Это совершенно иная ситуация, нежели с DW, у которого сейчас отбирают лицензию", - сказала она в четверг в Берлине.
Рот указала на то, что решение в отношении DW было принято, очевидно, как ответная акция на решение немецкого регулятора по RT DE.
"Но у этого уравнивания нет основы. Организация DW далека от государственной. Это значит, что иначе, чем в случае с RT DE, германское государство не оказывает влияния на составление программной сетки", - сказала она, призвав Москву "не использовать правовые и лицензионные проблемы телеканала RT как повод для политической реакции".
"В поведении двух сторон нужны четкие шаги по деэскалации", - заключила она.
О том, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в ФРГ, заявили ранее в четверг в МИД РФ.
"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева
Баку ответил на предложения Еревана по началу процесса делимитации границы – глава МИД Азербайджана
Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК
ConocoPhillips завершила IV кв. с чистой прибылью, акции слабо дешевеют
Tesla отзывает 817 тыс. автомобилей в США из-за проблем с сигналом о не пристёгнутом ремне
OMV Petrom получила 94 млн евро от продажи активов в Казахстане
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров