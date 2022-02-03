Очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции запланирована в Вене на 24 февраля - армянский МИД

Специальные представители Армении и Турции по вопросу нормализации двусторонних отношений готовятся провести вторую встречу в Вене. "Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию.

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