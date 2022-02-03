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Регион 03.02.2022 21:35

Очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции запланирована в Вене на 24 февраля - армянский МИД

Специальные представители Армении и Турции по вопросу нормализации двусторонних отношений готовятся провести вторую встречу в Вене.

"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, АВСТРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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