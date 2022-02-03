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СНГ 03.02.2022 21:51

Разведка США узнала о планах России относительно вторжения на Украину

Соединенные Штаты получили разведданные о том, что РФ планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину, утверждает газета The New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленных представителей властей США.

"План, который США надеются разрушить, обнародовав его, состоит в организации и съемках поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины", - пишет в четверг издание.

По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

"Официальные лица (США - ИФ) не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нем узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы", - уточняет The New York Times.

Отмечается, что на видеозапись должны попасть погибшие в результате взрыва, якобы украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, изображающие жителей, оплакивающие погибших. Власти США не назвали, кто именно в России причастен к планированию этой операции, указав лишь на роль российской разведки.

"С основных разведданных был снят гриф "секретно" в надежде пустить под откос этот план и убедить союзников (США - ИФ) и их власти в серьезности российских планов", - поясняет газета.

Издание пишет, что руководитель разведывательного сообщества США Эврил Хэйнс и другие представители американских властей провели в четверг брифинг по этой теме для членов Конгресса. Также США поделилась частью информации с союзниками.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ВТОРЖЕНИЕ


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