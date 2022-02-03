МИД РФ потребовал от московского бюро Deutsche Welle прекратить вещание с 4 февраля

Корпункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве получил уведомление МИД РФ с требованием прекратить вещание с пятницы, сообщил заведующий бюро Юрий Решето.

"В МИД России нам четко и ясно сказали, что с завтрашнего дня с 9 утра местного времени больше не можем работать здесь журналистами, в России это значит, что мы должны сдать в министерство наши аккредитационные карточки. С 9 часов в этой стране работать журналистами мы больше не можем", - сообщил Решето в четверг в эфире Deutsche Welle.