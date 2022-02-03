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Дальнее зарубежье 03.02.2022 22:03

Макрон обсудил с президентом Польши детали возможной встречи по Украине в Берлине

Возможность проведения трехсторонней встречи между руководителями Польши, Германии и Франции в Берлине по Украине обсудил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я обсудил с президентом Анджеем Дудой тему возможной встречи с руководителями Польши и Германии в Берлине по ситуации вокруг Украины в ближайшие дни", - приводит польское радио выдержки из сообщения Елисейского дворца.

"Анджей Дуда и Эмманюэль Макрон обсудили проблемы обеспечения безопасности в Европе, Украину", - написал в свою очередь руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Польское радио со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве страны отмечает, что детали возможной встречи лидеров Германии, Польши и Франции в настоящее время прорабатываются.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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