Макрон обсудил с президентом Польши детали возможной встречи по Украине в Берлине

Возможность проведения трехсторонней встречи между руководителями Польши, Германии и Франции в Берлине по Украине обсудил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я обсудил с президентом Анджеем Дудой тему возможной встречи с руководителями Польши и Германии в Берлине по ситуации вокруг Украины в ближайшие дни", - приводит польское радио выдержки из сообщения Елисейского дворца.

"Анджей Дуда и Эмманюэль Макрон обсудили проблемы обеспечения безопасности в Европе, Украину", - написал в свою очередь руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Польское радио со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве страны отмечает, что детали возможной встречи лидеров Германии, Польши и Франции в настоящее время прорабатываются.