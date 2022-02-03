Сравнивать DW и RT DE неприемлемо - МИД ФРГ

В министерстве иностранных дел Германии считают, что сравнивать ситуацию с вещанием Deutsche Welle на РФ и вещанием в Германии RT DE неприемлемо, RT DE даже не запрашивали лицензию на вещание в ФРГ.

"Мы четко отвергаем сравнение между Deutschen Welle и вещателем RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиаорганизация, сотрудники которых уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением. RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение", - сказала в четверг представительница министерства.

По ее словам, для RT DE в Германии действуют такие же правила, как и для других вещателей.

О том, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в ФРГ, заявили ранее в четверг в МИД РФ.