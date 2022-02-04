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Дальнее зарубежье 04.02.2022 09:00

США вводят визовые ограничения против некоторых белорусов за преследование диссидентов - Госдеп

Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений для некоторых граждан Белоруссии за их деятельность в отношении диссидентов.

"Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Белоруссии за участие в серьезной экстерриториальной деятельности по борьбе с диссидентами. Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность", - говорится в сообщении Госдепа.

Одновременно Госдеп США приветствовал "усилия Белорусского Фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав человека в условиях жестоких репрессий режима (президента Александра - ИФ) Лукашенко (...) в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами".

В сообщении отмечается, что объявленные меры являются "частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства" против журналистов, активистов и диссидентов. Они направлены на "защиту отдельных лиц и групп, в том числе в Соединенных Штатах".

Госдеп заявил, что Соединенные Штаты "подтверждают поддержку народу Белоруссии и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, требуют освобождения политических заключенных, соблюдения прав человека, а также проведения "свободных и справедливы выборов под международным наблюдением".

Он предупредил, что будет продолжать сотрудничество с международным сообществом, "чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за репрессии и нарушения прав человека и злоупотребления в Белоруссии".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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