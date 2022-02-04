США начали переброску военных в Европу

Первый транспортный самолет с американскими военными в четверг вылетел с базы "Форт-Брэгг" (штат Северная Каролина, США) в Европу в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с солдатами 18-ого воздушно-десантного корпуса на борту вылетел из Форт-Брэгга в Европу", - говорится в твиттере новостного авиационного портала Airlive.
Ранее в четверг американский телеканал ABC сообщил, что на базе "Форт-Брэгг" идет посадка солдат на самолеты C-17, которые направляются в Восточную Европу.
Пентагон накануне сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но на непостоянной основе.
Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий на Украине.
"Эти силы не собираются воевать в Украине", - сказал представитель Минобороны США.
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