Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки с 2014 года - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна в данный момент мобилизовала максимальную мировую поддержку Киева по сдерживанию военной экспансии Российской Федерации.

"На фоне агрессивных действий России украинская дипломатия во главе с президентом Владимиром Зеленским мобилизовала высшую в истории международную поддержку нашего государства для защиты мира и сдерживания Российской Федерации от любых военных авантюр", - заявил глава МИД в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1 в четверг.

Он подчеркнул, что Украина сейчас в самой сильной позиции за все годы с 2014-го.

"Россия уже чувствует, что она дипломатично этот раунд проигрывает", - отметил Кулеба.