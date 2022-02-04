Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки с 2014 года - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна в данный момент мобилизовала максимальную мировую поддержку Киева по сдерживанию военной экспансии Российской Федерации.
"На фоне агрессивных действий России украинская дипломатия во главе с президентом Владимиром Зеленским мобилизовала высшую в истории международную поддержку нашего государства для защиты мира и сдерживания Российской Федерации от любых военных авантюр", - заявил глава МИД в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1 в четверг.
Он подчеркнул, что Украина сейчас в самой сильной позиции за все годы с 2014-го.
"Россия уже чувствует, что она дипломатично этот раунд проигрывает", - отметил Кулеба.
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