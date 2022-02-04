Госдепартамент США одобрил продажу Иордании истребителей F-16

Американский госдепартамент одобрил продажу Иордании 12 истребителей F-16, сопутствующего оборудования и компонентов боеприпасов по ориентировочной стоимости $4,21 млрд, сообщил Пентагон.
Одновременно Саудовская Аравия получила разрешение на покупку 31 Многофункциональной системы распространения информации MIDS-LVT за $23,7 млн для модернизации своих систем противоракетной обороны.
Объединенным Арабским Эмиратам было одобрено приобретение запасных частей для своих систем противоракетной обороны на сумму $30 млн.
В сообщениях Пентагона, касающихся одобрения Госдепом продаж военной техники, не говорится о том, что контракты уже подписаны и переговоры завершены.
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