США и Словакия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Новое соглашение о сотрудничестве в области обороны между двумя странами подписали в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.
В соответствии с соглашением США смогут на безвозмездной основе использовать несколько словацких военных аэродромов и баз в течение 10 лет с возможностью продления. Также предусматривается, что США выделят $100 млн на модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры.
"Это соглашение облегчает нашим военным координацию общих оборонительных усилий, таких, как проведение совместных тренировок, учений. Это создаст возможности для более регулярных консультаций между нашими странами по вопросам угроз нашим народам, международному миру и безопасности", - сказал Блинкен во время церемонии подписания.
Он отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.
В то же время, ранее на этой неделе словацкий премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия готова поддержать укрепление НАТО в Восточной Европе, если этого потребуют интересы Словакии и Европы.
Алиев отправил в отставку 4 заместителей министра здравоохранения, назначил 3 новых заместителей
Парламент Турции одобрил Шушинскую декларацию
Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
ConocoPhillips завершила IV кв. с чистой прибылью, акции слабо дешевеют
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров