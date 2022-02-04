Трюдо не видит необходимости в размещении в Оттаве военных из-за акций дальнобойщиков

Премьер Канады Джастин Трюдо в четверг объявил, что канадские власти вряд ли задействуют военных в связи с продолжающимися шестой день в столице Оттаве протестами дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации от COVID-19 для водителей грузовиков.
"Нужно быть очень, очень аккуратными при размещении военных (...) в ситуациях, затрагивающих канадцев", - приводит слова премьера портал Axios.
"На данный момент таких запросов нет, и прямо сейчас (этот вариант - ИФ) маловероятен", - отметил он.
Западные СМИ напоминают, что правительство Трюдо 15 января ввело требование ко всем невакцинированным канадским водителям грузовиков, кто ездит через границы Канады и США, отправляться в карантин по возвращении в Канаду. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских дальнобойщиков вакцинировались от COVID-19.
Протесты против обязательной вакцинации начались в Оттаве в прошлую субботу, в них принимают участие тысячи человек. Поступали сообщения об актах насилия и противоправном поведении в ходе демонстраций. Полиция Оттава задействовала различные силы для контроля над ситуацией.
В минувший понедельник Трюдо осудил протестующих за угрозы и насилие, а также за использование "расистских флагов".
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