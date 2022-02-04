Парламент Турции одобрил Шушинскую декларацию

Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции утвердила законопроект, отображающий Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, сообщает агентство "Анадолу".
За документ проголосовали 266 депутатов, против выступили 11 парламентариев.
Ранее Шушинскую декларацию одобрила парламентская комиссия по внешним связям Турции.
1 февраля Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
Подписи под документом 15 июня 2021 года поставили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
Один пунктов декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, "стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".
В документе подчеркивается, что нынешний уровень связей между Турцией и Азербайджаном вносит вклад в региональный и международный мир и благосостояние.
В поддержку Шушинской Декларации проголосовали все члены парламента Азербайджана.
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
ConocoPhillips завершила IV кв. с чистой прибылью, акции слабо дешевеют
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Зеленский согласовал с Макроном дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины
Трюдо не видит необходимости в размещении в Оттаве военных из-за акций дальнобойщиков
США и Словакия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров