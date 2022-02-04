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Карабах 04.02.2022 09:23

Парламент Турции одобрил Шушинскую декларацию

Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции утвердила законопроект, отображающий Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, сообщает агентство "Анадолу".

За документ проголосовали 266 депутатов, против выступили 11 парламентариев.

Ранее Шушинскую декларацию одобрила парламентская комиссия по внешним связям Турции.

1 февраля Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Подписи под документом 15 июня 2021 года поставили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Один пунктов декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, "стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".

В документе подчеркивается, что нынешний уровень связей между Турцией и Азербайджаном вносит вклад в региональный и международный мир и благосостояние.

В поддержку Шушинской Декларации проголосовали все члены парламента Азербайджана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ДЕКЛАРАЦИЯ/ШУШИНСКАЯ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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