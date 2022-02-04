Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу после скачка накануне, причем котировки WTI превысили отметку в $90 за баррель впервые с октября 2014 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 в пятницу составляет $91,56 за баррель, что на $0,45 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,64 (1,8%) - до $91,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,92 за баррель, что на $0,65 (0,72%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $2,01 (2,3%), до $90,72 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающего спроса. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Тем временем обильные снегопады в США также поддерживают цены на нефть, поскольку в Штатах возрастает спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

"Существует нешуточное опасение, что американские энергетические компании не смогут увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.