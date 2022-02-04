Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 388 млн 66 тыс. 90, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 712 тыс. 458 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 млн 962 тыс. 5 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 896 тыс. 583.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 млн 952 тыс. 712, а число умерших от последствий заражения вирусом - 500 тыс. 55.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 107 тыс. 894 человека, из них скончались 630 тыс. 301.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 735,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 756 человек, Индии - 357, Бразилии - 2 тыс. 931.