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Внутренняя политика 04.02.2022 10:00

Алиев отправил в отставку 4 заместителей министра здравоохранения, назначил 3 новых заместителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил трех новых заместителей министра здравоохранения.

Ими стали Ильгар Гасымов, Надир Зейналов и Расим Исмайлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Распоряжения об их назначении были подписаны 3 февраля.

Кроме этого, президент Азербайджана отправил в отставку четырех замминистра здравоохранения: Нигяр Алиеву, Эльсевяра Агаева, Рагима Алиева и Виктора Гасымова.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНЗДРАВ, ЗАМЕСТИТЕЛИ


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