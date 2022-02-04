Алиев отправил в отставку 4 заместителей министра здравоохранения, назначил 3 новых заместителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил трех новых заместителей министра здравоохранения.
Ими стали Ильгар Гасымов, Надир Зейналов и Расим Исмайлов, сообщает пресс-служба ведомства.
Распоряжения об их назначении были подписаны 3 февраля.
Кроме этого, президент Азербайджана отправил в отставку четырех замминистра здравоохранения: Нигяр Алиеву, Эльсевяра Агаева, Рагима Алиева и Виктора Гасымова.
Э.Шафиев
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