В РФ за сутки COVID-19 заболели более 168 тыс. человек, госпитализированы около 18 тыс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 168 тыс. случаев (на 12,4 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее), госпитализированы за сутки около 18 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 4 февраля, в РФ выявлено 168 тыс. 201 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 17 тыс. 798 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение госпитализации, как уточнили в оперштабе, произошло в 44 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 155 тыс. 768 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 12 тыс. 433 человека.

Умерли за сутки 682 человека.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровели за сутки 58 тыс. 449 человек, или на 8,8% больше в сравнении с 3 февраля" - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 452 тыс. 765 случаев коронавирусной инфекции, 334 тыс. 39 умерших и 10 млн 449 тыс. 181 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".

При этом, число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.