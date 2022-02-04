Япония готова сотрудничать с Саудовской Аравией для стабилизации мировых цен на нефть

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил готовность сотрудничать с Саудовской Аравией в деле стабилизации мирового нефтяного рынка говорится в коммюнике по итогам беседы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В ходе телефонного разговора, согласно коммюнике, размещенному на сайте министерства иностранных дел Японии, премьер также высоко оценил надежность поставок нефти из Саудовской Аравии в Японию.

Япония поддержит усилия Саудовской Аравии по диверсификации экономики страны, добавил премьер-министр.

В свою очередь Мухаммед бен Сальман выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего партнерства, причем не только в энергетике, но и в других сферах в рамках стратегии Vision 2030.

Саудовская Аравия продолжит вносить свой вклад в стабилизацию глобального рынка нефти, добавил кронпринц.