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СНГ 04.02.2022 13:20

Канцлер Германии Шольц 14 февраля посетит Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) нанесет визит в Киев 14 февраля, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает украинская редакция Deutsche Welle в пятницу.

После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, в преддверии визита на Украину и РФ, канцлер Германии 7 февраля будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

8 февраля с визитом на Украине будет находиться президент Франции Эмманюэль Макрон, а 7-8 февраля Киев посетят министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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