Саакашвили на судебном процессе потребовал от властей Грузии предоставить ему медпомощь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу на процессе в Тбилисском государственном суде обвинил действующие грузинские власти в отказе оказывать ему медицинскую помощь.
"Я требую немедленно допустить ко мне в Руставскую тюрьму врачей. У меня подорвано здоровье из-за всех насильственных действий в отношении меня в тюрьме, где я нахожусь уже четыре месяца", - заявил на процессе Саакашвили.
Он сказал и о том, что его освобождение из заключения напрямую связано с активностью граждан, выступающих против "беспредела" действующих властей.
"Этот час очень близок, так как люди просыпаются. Возможно, в этой борьбе я потеряю жизнь, но Грузия уже никогда не вернется в тот летаргический сон, в котором она находилась до прошлого года", - заявил Саакашвили.
На процессе в пятницу рассматривается уголовное дело о незаконном пересечении границы Грузии Саакашвили. По данным следствия, Саакашвили пересек границу по морю из Украины в Грузию в контейнере с молочными продуктами. Его адвокаты утверждают, что экс-президент пошел на такой шаг, чтобы "исключить любые провокации со стороны властей в отношении его сторонников".
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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