Оппозиция планирует бойкотировать выборы президента Армении

Оппозиционные фракции парламента Армении "Честь имею" и "Армения" не будут участвовать в выборах президента республики, которые пройдут в марте.

"Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата на пост президента, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным участие в легитимизации этих выборов, даже косвенно. Фракции парламента "Армения" и "Честь имею" приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах", - говорится в совместном заявлении оппозиционных фракций.

В нем отмечается, что Конституция Армении требует, чтобы президент республики был беспристрастным, руководствовался общенациональными и общегосударственными интересами.

"Армения сегодня сталкивается с серьезными внутренними и внешними вызовами. Нет альтернативы национальному единству и общественной солидарности. Но эта власть, поставившая страну на грань краха и разделившая общество, решила продолжить работу в том же духе, руководствуясь не государственными, а исключительно своими узкокомандными интересами", - подчеркивается в документе.

Ранее парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января. Кандидатом на пост президента правящей фракцией "Гражданский договор" выдвинут министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что выборы президента страны (избирается парламентом) пройдут в марте.