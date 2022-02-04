Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

АПК 04.02.2022 12:50

Поставки в Азербайджан из РФ в рамках проекта «Агроэкспресс» к 2025г достигнут 100 тыс. т

Объемы поставок продукции АПК в Азербайджан из России в рамках логистического проекта «Агроэкспресс» к 2025 году могут достигнуть 100 тыс. тонн, считает генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе 2022 года вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс".

«В январе 2022 года запустили «Агроэкспрессы» в Азербайджан. По нашим оценкам, объем поставок продукции АПК в этом направлении к 2025 году может вырасти до 100 тыс. тонн», - сказала Никишина в интервью российскому изданию «Ведомости».

Ранее «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Никишину сообщал, что вхождение Азербайджана в проект позволит экспортерам быстро и без лишних логистических проблем доставлять продукцию покупателям. «Учитывая объемы двусторонней торговли России и Азербайджана, возможно обеспечить курсирование двух смешанных поездов ежемесячно. Из России будут отправлять на экспорт зерно, растительное масло и кондитерские изделия, а из Азербайджана - свежие овощи и фрукты. Успешный старт проекта позволит также нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора "Север-Юг", подключив к маршруту поставки сельхозпродукции соседних стран", - подчеркивала в январе Никишина.

В рамках работы с азербайджанскими партнерами (оператор с российской стороны - АО "РЖД Логистика", с азербайджанской стороны - ООО "Альянс Логистика") достигнута договоренность о консолидации грузов и организации перевозки как в крытых вагонах, так и в контейнерах, а также о предоставлении согласованной скидки с полной логистической ставки. В настоящее время сформированы ставки по маршрутам Самур-Дербент (овощи, фрукты) в крытых вагонах и Сумгайыт-Москва/Ворсино/Ростов (полипропилен) в контейнерах и крытых вагонах. При этом при согласовании ставок на другие номенклатуры грузов, от чего зависит цена перевозки, возможна обработка точечных запросов от экспортеров и индивидуальный расчет по каждой отправке.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля 2021 года по итогам совещания с членами правительства дал поручение принять меры, направленные на увеличение объема ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. "Агроэкспресс" является одной из форм реализации данного поручения.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГРОЭКСПРЕСС, ПОСТАВКИ, ОБЪЕМЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]