Поставки в Азербайджан из РФ в рамках проекта «Агроэкспресс» к 2025г достигнут 100 тыс. т

Объемы поставок продукции АПК в Азербайджан из России в рамках логистического проекта «Агроэкспресс» к 2025 году могут достигнуть 100 тыс. тонн, считает генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе 2022 года вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс".
«В январе 2022 года запустили «Агроэкспрессы» в Азербайджан. По нашим оценкам, объем поставок продукции АПК в этом направлении к 2025 году может вырасти до 100 тыс. тонн», - сказала Никишина в интервью российскому изданию «Ведомости».
Ранее «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Никишину сообщал, что вхождение Азербайджана в проект позволит экспортерам быстро и без лишних логистических проблем доставлять продукцию покупателям. «Учитывая объемы двусторонней торговли России и Азербайджана, возможно обеспечить курсирование двух смешанных поездов ежемесячно. Из России будут отправлять на экспорт зерно, растительное масло и кондитерские изделия, а из Азербайджана - свежие овощи и фрукты. Успешный старт проекта позволит также нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора "Север-Юг", подключив к маршруту поставки сельхозпродукции соседних стран", - подчеркивала в январе Никишина.
В рамках работы с азербайджанскими партнерами (оператор с российской стороны - АО "РЖД Логистика", с азербайджанской стороны - ООО "Альянс Логистика") достигнута договоренность о консолидации грузов и организации перевозки как в крытых вагонах, так и в контейнерах, а также о предоставлении согласованной скидки с полной логистической ставки. В настоящее время сформированы ставки по маршрутам Самур-Дербент (овощи, фрукты) в крытых вагонах и Сумгайыт-Москва/Ворсино/Ростов (полипропилен) в контейнерах и крытых вагонах. При этом при согласовании ставок на другие номенклатуры грузов, от чего зависит цена перевозки, возможна обработка точечных запросов от экспортеров и индивидуальный расчет по каждой отправке.
Президент РФ Владимир Путин 21 июля 2021 года по итогам совещания с членами правительства дал поручение принять меры, направленные на увеличение объема ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. "Агроэкспресс" является одной из форм реализации данного поручения.
Р.Ахмедов
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