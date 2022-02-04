Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.02.2022 14:16

В Британии после скандала с вечеринками уволилась советник премьера по вопросам женщин и равенства

Еще одна высокопоставленная чиновница из ближайшего окружения британского премьер-министра Бориса Джонсона ушла в отставку, став пятой сотрудницей, покинувшей Даунинг-стрит за последние 24 часа, сообщает в пятницу Sky News.

Еще одной сотрудницей, ушедшей в отставку после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, стала специальный советник премьер-министра по вопросам женщин и равенства, экстремизма и департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Елена Нарозански.

Таким образом, уже пять помощников премьера отказались от занимаемых должностей. Помимо Нарозански, в отставку подали директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Джек Дойл, руководитель аппарата премьера Дэн Розенфелд, секретарь Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по политическим вопросам Мунира Мирза.

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом "локдауне". В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на "локдаун", в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]