Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая, который был введен 6 января 2020 года.
Как сообщает служба, разрешение действует с 3 февраля.
Это решение было принято "по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", уточняется в сообщении. Поставки будут возможны под гарантии Главного таможенного управления КНР.
Как напоминает Россельхознадзор, запрет в январе 2020 года был введен "в связи с участившимися случаями поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами".
До введения ограничений Китай был одним из крупных поставщиков цитрусовых в РФ. По данным Россельхознадзора, которые приводились накануне введения запрета, за 11 месяцев 2019 года их было ввезено 151,2 тыс. тонн.
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