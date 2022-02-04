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Макроэкономика 04.02.2022 13:46

ЦБ: Базовый сценарий предполагает среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2022г на уровне до 7,1%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году, согласно базовую сценарию Центробанка, составит 6,6% -7,1%, заявил директор департамента денежной политики ЦБА Азер Алескеров.

«У ЦБА есть несколько сценариев прогноза по инфляции. Согласно базовую сценарию в 2022 году среднегодовая инфляция будет в интервале 6,6%-7,1%», - сказал Алескеров, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, по базовую сценарию, начиная со второго квартала 2023 года инфляция будет замедляться и приближаться к прогнозному коридору (4% плюс/минус 2%).

Алескеров отметил, что за последние 10 лет (в 2012-2021гг – ИФ) инфляция в Азербайджане составляла в среднем около 5% в год. «Однако, в 2021 году инфляция была выше: годовая – 12%, среднегодовая – 6,7% и этот рост цен имел место по всем субкомпонентам. Рост инфляции был характерен для всех стран, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана. Мировой рост цен обусловлен некоторыми факторами, в том числе, подорожанием продовольственных товаров. В Азербайджане рост цен в прошлом году был обусловлен, в том числе подорожанием импорта – на 21%. Кроме этого, сельскохозяйственная продукция подорожала на 17%. В целом, 3/5 инфляции в Азербайджане пришлось на рост цен на продовольственные товары», - подчеркнул он.

Директор департамента подчеркнул, что в 2021 году эффективный курс маната укрепился на 12,1%, что будет сдерживать инфляцию и в 2022 году.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗЫ


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