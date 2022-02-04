Турция заинтересована в украинских ПХГ, диверсификации поставок энергоресурсов

Украина и Турция усилят сотрудничество в части диверсификации источников поставок энергоресурсов и развития возобновляемой энергетики.
Такие планы озвучило министерство энергетики Украины по итогам встречи его главы Германа Галущенко с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом в рамках визита на Украину главы турецкого государства Реджепа Эрдогана.
"Турецкая республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики. Особенно важным является сотрудничество в вопросах диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе", - подчеркнул Галущенко, слова которого приводятся в сообщении.
Турецкая сторона подтвердила заинтересованность в использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), поддержке использования реверса газа трансбалканским маршрутом и планы в перспективе развивать партнерство с Украиной в сфере добычи углеводородов на черноморском шельфе.
Стороны также отметили, что синхронизация Украины с ENTSO-E откроет большие возможности для сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики, учитывая большой потенциал этой сферы и положительный опыт турецких компаний на рынке ВИЭ на Украине.
Азербайджан является надежным партнером в вопросе поставок газа в Европу – Еврокомиссар
Баку и Анкара нацелены на установление мира и экономическое развитие региона - Шафиев
Алиев отправил в отставку 4 заместителей министра здравоохранения, назначил 3 новых заместителей
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Apple открыла офис в РФ в рамках закона о приземлении
В Кремле не отвергают возможности встречи Путина и Зеленского в Турции, но прикладного разговора на этот счет нет
В Британии после скандала с вечеринками уволилась советник премьера по вопросам женщин и равенства
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров