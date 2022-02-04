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ТЭК 04.02.2022 14:14

Турция заинтересована в украинских ПХГ, диверсификации поставок энергоресурсов

Украина и Турция усилят сотрудничество в части диверсификации источников поставок энергоресурсов и развития возобновляемой энергетики.

Такие планы озвучило министерство энергетики Украины по итогам встречи его главы Германа Галущенко с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом в рамках визита на Украину главы турецкого государства Реджепа Эрдогана.

"Турецкая республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики. Особенно важным является сотрудничество в вопросах диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе", - подчеркнул Галущенко, слова которого приводятся в сообщении.

Турецкая сторона подтвердила заинтересованность в использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), поддержке использования реверса газа трансбалканским маршрутом и планы в перспективе развивать партнерство с Украиной в сфере добычи углеводородов на черноморском шельфе.

Стороны также отметили, что синхронизация Украины с ENTSO-E откроет большие возможности для сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики, учитывая большой потенциал этой сферы и положительный опыт турецких компаний на рынке ВИЭ на Украине.

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